تنسيق الجامعات 2022 .. انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق وبدء تسجيل الرغبات غدا

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

وأكدت وزارة التعليم العالى أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

وحول مواعيد إدخال الرغبات، أكد مكتب التنسيق أنه يمكن عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.