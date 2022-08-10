تفاصيل إخماد حريق المستشفى العام بكفر الشيخ ونقل 11 حالة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، باستخدام عدد من السيارات، إخماد الحريق الذي شب بعناية الباطنة بالدور الثاني، بمستشفى كفر الشيخ العام، بعد أن تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بنشوب الحريق.

وتوجهت على الفور كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة ومديرية الصحة لمتابعة أثار الحريق، وأثاره والخسائر التي نتجت عنه سواء في الأرواح أو الأجهزة بالعناية المركزة، ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة إعداد تقرير بالواقعة.

وتفقد وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال اخماد الحريق الذي شهدته عناية الباطنية بالدور الثاني للمستشفى، بسبب ماس كهربائي، بسيارات الدفاع المدني، جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، ومدير الدفاع المدني، والعميد سامح العزب مدير المرور.

كما تابع نقل 11 حالة لعدد من المستشفيات، منهم نقل 5 حالات بعناية أخرى داخل المستشفى العام، ونقل 4 حالات لمستشفى العبور ، وحالة لمستشفى سيدي سالم المركزي، وحالة لمستشفى سيدي غازي المركزي، كما تفقد محافظ كفر الشيخ أقسام المستشفى، للاطمئنان على المرضى بكافة الأدوار والأقسام، وطمأنتهم أنه تم السيطرة على الحريق، وأنه بسبب ماس كهربائي.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وصول إشارة بنشوب حريق داخل إحدى العنايات بالمستشفى العام، فانتقل على الفور، للوقوف على آثار الحريق، ووجه سيارات الدفاع المدني بالتوجه بسرعة للموقع، وسيارات الاسعاف، وغلق الطرق المؤدية للمستشفى، لمنع التكدس هناك ، وسرعة التعامل مع الحريق، ونقل المرضى.

وتابع محافظ كفر الشيخ عملية إخماد سيارات الدفاع المدني، وتفقد موقع الحريق بالعناية المركزة بالدور الثاني، وسرعة نقل المرضى عنايات مجاورة داخل المستشفى، كما وجه بنقل 6 حالات لمستشفيات أخرى.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، مما أدى لنشوب النيران بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بالدور الثاني " عناية الباطنة، ومازال محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام المستشفى في كافة الأدوار، ووجه بسرعة إعداد تقرير بالواقعة.



جانب من الاخماد



جانب من المتابعة



جانب من تفقد المحافظ



حريق بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام



حريق بالمستشفى العام



متابعة المحافظ وتفقده للمستشفى العام



محافظ كفر الشيخ يتابع اثار الحريق



محاولات جادة لاخماد الحريق



محاولات لاخماد الحريق