تعرف على خدمات المنصة الرقمية للخدمات الإلكترونية الموحدة بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إطلاق الوحدات المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة منصة خدمية مُوحدة، بهدف ميكنة الخدمات التي تقدمها الوحدات المركزيه للطلاب، واعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا والعاملين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المنصة الرقمية للخدمات الالكترونية الموحدة ضمت ميكنة جميع أعمال الوحدات المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وتشمل خدمات الوحدة المركزية لنظم المعلومات الادارية، الوحدة المركزية للبوابة الالكترونية للجامعة، الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني، مركز الاختبارات الالكترونية.

وأوضح دسوقي، أن الخدمات التي تقدمها المنصة تنقسم 4 أقسام، الأول خدمات الطلاب لمرحلتي البكالوريوس والليسانس وتشمل، الدفع الألكترونى، والدخول إلى منصة التعليم الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات (Thinqi)، وتسجيل مقررات الساعات المعتمدة، والاستعلام عن النتائج، والتقدم للكشف الطبى، والتنسيق الإلكترونى للكليات التى تتطلب تشعيب فى الفرقة الاولى، والخدمات الرقمية لقسم شئون الطلاب بالكليات، والتقدم بطلب الالتحاق بالمدن الجامعية، والتسجيل في دورات التربية العسكرية، والاستعلام عن البريد الالكترونى، الاطلاع على ميثاق الطالب، خدمات المكتبة الرقمية.

وأضاف دسوقي، أما القسم الثاني خدمات أعضاء هيئة التدريس، وتشمل دليل أعضاء هيئة التدريس، والبحث عن عضو هيئة التدريس، والدخول الى منصة التعليم الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات (Thinqi)، والتسجيل في دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وامتحانات دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والتسجيل فى دورات التحول الرقمى، وامتحانات دورات التحول الرقمى، وتسجيل الابحاث المنشورة باللغة العربية، والاستعلام عن البريد الالكترونى،وخدمات المكتبة الرقمية، واستعراض المعامل والمراكز العلمية المعتمدة، واستعراض المجلات العلمية للكليات والتابعة لبنك المعرفة المصرى، ودليل المطبوعات الخاصة بالعلاقات الثقافية، وصمم موقعك بنفسك، والهوية الرقمية للباحث، و التقدم لجوائز الجامعة، والتقدم بطلب فحص الاقتباس للمحتوى العلمى.

وأكد دسوقي، أنا القسم الثالث خدمات طلاب الدراسات العليا، ويشمل تسجيل مقررات الساعات المعتمدة، والاستعلام عن النتائج، والدخول الى منصة التعليم الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات (Thinqi)، والتسجيل في دورات تنمية القدرات، وامتحانات دورات تنمية القدرات، والتسجيل في دورات التحول الرقمى، وامتحانات دورات التحول الرقمى، وتسجيل الابحاث المنشورة باللغة العربية، والاستعلام عن البريد الالكترونى، وخدمات المكتبة الرقمية، واستعراض المعامل والمراكز العلمية المعتمدة، واستعراض المجلات العلمية للكليات والتابعة لبنك المعرفة المصري، والتقدم بطلب فحص الاقتباس للمحتوى العلمى.

وقال دسوقي، أما القسم الرابع خدمات العاملين، يشمل دليل العاملين، ومنظومة الصادر والوارد للمكاتب الادارية، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية لملفات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والاستعلام عن البريد الالكترونى، منظومة الاستحقاقات.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن تدشين المنصة يأتي تزامنًا مع مواكبة جامعة كفرالشيخ لسبل تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وتحقيق رؤية الدولة المصرية بتطبيق أطر التحول الرقمي، والاتجاه للرقمنة والانضمام لجماعات الجيل الرابع الذكية، مشيرًا للتوجيه بتفعيل خدمات المنصة وإتاحتها لجميع منتسبي جامعة كفرالشيخ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف بأن المنصة تساهم أيضًا فى خدمات مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، حيث يستطيع المواطن داخل وخارج الجامعة إرسال طلبات الحصول على دورات التدريب المُتخصصة فى التحول الرقمي عن طريق المنصة، والتواصل المباشر مع إدارة المشروع لتيسير عملية الالتحاق بالتدريب، مشيرًا إلى أن المنصة المُوحدة لخدمات مركز معلومات جامعة كفرالشيخ تعتبر من أوائل المنصات الإلكترونية المُتخصصة.