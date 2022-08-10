اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:27 ص
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تعرف على أسعار الخضراوات بسوق الجملة.. الطماطم تبدأ من 2.5 جنيه

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات بسوق الجملة.. الطماطم تبدأ من 2.5 جنيه خضروات
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسواق الجملة في مصر اليوم الأربعاء 10-8-2022 استقرار ملحوظ بأسعار الخضراوات، حيث تراوح سعر الطماطم من 2.25 إلى 4.25 جنيه، والبطاطس من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبصل من 1 إلى 2 جنيه في الجملة والكوسة 3.5 إلى 6 جنيهات وهو مستوى منخفض في سوق الجملة.
 
وتباين سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات والباذنجان البلدي من 7.75 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي 2.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه.
 
وسجل سعر الملوخية 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيه والخيار البلدي 2.5 إلى 45 جنيه والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 3 إلى 7 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
 

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