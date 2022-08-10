اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق دمياط.. شبار شوى 30 جنيها والبورى 50

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق دمياط.. شبار شوى 30 جنيها والبورى 50 أسماك
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشتهر محافظة دمياط بأنها محافظة ساحلية بها أغلب أنواع الأسماك وبها العديد من أسواق بيع الأسماك، وخاصة مدينة دمياط وعزبة البرج ورأس البر.

يقول مجدي مجد صاحب محل أسماك فى مدينة فارسكور، أن أسواق بيع السمك تشهد تنوع فى أنواع الأسماك وتفاوت في الأسعار حسب كل نوع

ويبلغ سعر شبار جوابي 30 جنيه، سعر شبار وسط 40 جنيه، سعر أسماك  الجران 50 جنيه ،سعر طوبارة وسط 60 جنيه،طوبارة كبيره 70 جنيه،شبار قليه كبير 45 جنيه  بالتنظيف،بلاميطه 46 جنيه، جمبري أبيض 110 جنيه،وسعر الكابوريا من 40 :100 جنيه، ويتراوح  سعر الفسيخ البلدى من 100 : 160 جنيه.

 وأشار مجدي مجد إلى أنه يوجد جميع التجهيزات اللازمة حسب طلب الزبائن من شوى أسماك وهى الاكثر طلبا،وتنظيف ،وعمل  قلي، وسنجاري وسمك زيت وليمون.


 


دمياط

اخبار دمياط

اسماك دمياط

سوق السمك



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة