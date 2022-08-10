تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق دمياط.. شبار شوى 30 جنيها والبورى 50

دمياط معتز الشربينى

تشتهر محافظة دمياط بأنها محافظة ساحلية بها أغلب أنواع الأسماك وبها العديد من أسواق بيع الأسماك، وخاصة مدينة دمياط وعزبة البرج ورأس البر.

يقول مجدي مجد صاحب محل أسماك فى مدينة فارسكور، أن أسواق بيع السمك تشهد تنوع فى أنواع الأسماك وتفاوت في الأسعار حسب كل نوع

ويبلغ سعر شبار جوابي 30 جنيه، سعر شبار وسط 40 جنيه، سعر أسماك الجران 50 جنيه ،سعر طوبارة وسط 60 جنيه،طوبارة كبيره 70 جنيه،شبار قليه كبير 45 جنيه بالتنظيف،بلاميطه 46 جنيه، جمبري أبيض 110 جنيه،وسعر الكابوريا من 40 :100 جنيه، ويتراوح سعر الفسيخ البلدى من 100 : 160 جنيه.

وأشار مجدي مجد إلى أنه يوجد جميع التجهيزات اللازمة حسب طلب الزبائن من شوى أسماك وهى الاكثر طلبا،وتنظيف ،وعمل قلي، وسنجاري وسمك زيت وليمون.



