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ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.. الحكومة تعقد اجتماعها بدون إضاءة المصابيح

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:42 م
ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.. الحكومة تعقد اجتماعها بدون إضاءة المصابيح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تنفيذا لقرارتها بترشيد استهلاك الكهرباء بدأت الحكومة بنفسها وعقدت اليوم اجتماعات الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بدون إضاءة المصابيح المتواجدة بداخل قاعة الاجتماع والاكتفاء بالإضاءة الأساسية فقط.
 
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن الحكومة بدأت  بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.
 
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (1)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (2)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 

 


ترشيد الاستهلاك

استهلاك الكهرباء

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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