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ترامب فى بيان: رفضت الإجابة على أسئلة المدعى العام بنيويورك

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:18 م
ترامب فى بيان: رفضت الإجابة على أسئلة المدعى العام بنيويورك ترامب
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى بيان، لقد رفضت الإجابة على أسئلة المدعى العام بنيويورك فى التحقيقات المتعلقة بى.

ووصل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قبل قليل إلى مكتب المدعى العام فى نيويورك للاستجواب بشأن ممتلكاته.، كان ترامب أعلن أنه سيخضع للاستجواب تحت القسم اليوم الأربعاء فى التحقيق المدنى الذى أجراه المدعى العام فى نيويورك منذ فترة طويلة بشأن تعاملاته كقطب عقارات، في منشور على حسابه على منصة تروث سوشيال التى يمتلكها.

وتأتي شهادة ترامب وسط فورة من الأنشطة القانونية المحيطة به بعد قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار مارالاجو في فلوريدا كجزء من تحقيق حول ما إذا كان قد أخذ سجلات سرية عندما غادر البيت الأبيض.

وفقا لنيويورك تايمز، تضمن التحقيق المدنى فى نيويورك، بقيادة المدعى العام ليتيتيا جيمس، مزاعم بأن شركة ترامب أخطأت فى تقدير قيمة الأصول الثمينة مثل ملاعب الجولف وناطحات السحاب، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية.

كتب ترامب فى منشوره: "فى مدينة نيويورك الليلة. رؤية العنصرى N.Y.S. النائب العام غدًا، لاستمرار أعظم مطاردة الساحرات فى تاريخ الولايات المتحدة!"، وأضاف ترامب: "شركتى العظيمة وأنا نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية الموز!"

فى مايو، قال مكتب المدعية العامة إنه يقترب من نهاية تحقيقه وأنه تم جمع أدلة قوية يمكن أن تدعم الإجراءات القانونية ، مثل رفع دعوى قضائية ضد ترامب أو شركته أو كليهما، وقال شخصان مطلعان على الأمر إن اثنين من أبناء ترامب، دونالد جونيور وإيفانكا، شهدوا فى التحقيق فى الأيام الأخيرة.


ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الامريكي السابق

المدعي العام الامريكي



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