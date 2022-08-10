تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بعين شمس 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس ، اليوم تجديد حبس تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب"توصيل الأسلاك "، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائه 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.