اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 08:48 ص
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تتصرف ازاى فى حالة إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.. إعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 08:00 ص
تتصرف ازاى فى حالة إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.. إعرف التفاصيل عداد الكهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يوضع اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن ، الأسباب التي تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، وهى كالاتى:
 
1-وجود تداخل في وصلات الكهرباء.
 
2- حدوث حركات اهتزاز.
 
3-فك غطاء العداد.
 
4-في حاله ظهور لمبه التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                           
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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