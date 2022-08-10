تتصرف ازاى فى حالة إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.. إعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يوضع اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن ، الأسباب التي تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، وهى كالاتى:

1-وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

2- حدوث حركات اهتزاز.

3-فك غطاء العداد.

4-في حاله ظهور لمبه التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).