

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 191 إصابة جديدة بإجمالي مليون و262 ألفا و887 حالة، وحالة وفاة واحدة جديدة بإجمالي 16 ألفا و260 حالة، فيما تم تسجيل 327 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى مليون و244 ألفا و813 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 30 ألفا و859 شخصا، كما تلقى 3 آلاف و403 أشخاص الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح بإجمالي 6 ملايين و709 آلاف و354 شخصا، موضحة أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ عددهم 24 مليونا و881 ألفا و749 شخصا، والعدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و372 ألفا و862 شخصا .



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي إلى مليون و189 ألفا و500 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.



وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة، وتماثل 104 أشخاص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 268 ألفا و478 حالة، والشفاء إلى 180 ألفا و258 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و878 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وسجلت وزارة الصحة الموريتانية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 62 ألفا و675 إصابة.. واستقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي عند 992 حالة وفاة.