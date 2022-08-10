تأجيل محاكمة 4 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل آخر بسبب الثأر بمطروح

مطروح - فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي والمستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار سامح عبد الوهاب السيد وسكرتير المحكمة حسن عمر تأجيل محاكمة كل من " خ.إ.ع" و"ع.ج.إ" و" ص.ا.ع" و" ع.إ.ع" تأجيل محاكمتهم فى اتهامهم بقتل المجني عليه " م.ك.إ" والشروع في قتل " س.ع.ف".

تعود القضية رقم 144 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الضبعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطار يفيد قيام المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش باطلاق الأعيرة النارية علي المجني عليهما بنطاق دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة بأنه علي اثر خلافات سابقة بين المتهمين وبين عائلة المجني عليهم بسبب مقتل أحد اقارب المتهمين قام كل من " خ.إ.ع" و " ع.ج.إ" و " ص.ا.ع" و " ع.إ.ع" بعقد العزم علي أخذ الثأر فأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش، وأعد المتهم الأول سيارة لانتقالهم، وقام المتهم الرابع بقيادتها وتوجهوا الي المكان الذي يوجد فيه المجني عليه " م.ك.إ" وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبه فسقط قتيلا، وعندما حاول المجني علية الثاني " س .ع.ف " مقاومتهم أطلقوا عليه النيران مما ادي إلى إصابته.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات مطروح التي حددت التأجيل لجلسة 20 اغسطس لمحاكمتهم.