بوابة مصر للاستكشاف تنظم ورشة عمل للترويج لمشروعاتها وفرص البحث والاستكشاف

كتبت -مروة الغول

نظم فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في شهر أغسطس الجاري ورشة عمل فنية بعنوان " بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج: اختيار الفرص للإسراع من عمليات البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج".

وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات والنجاحات التي حققها فريق عمل المشروع على مدار العام ونصف الماضيين فضلا عن التعرف على المشروعات الجارية حاليا والخطط المستقبلية للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميا حضر ورشة العمل ممثلين عن كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والغاز

وبدأت ورشة العمل بجلسة افتتاحية استهلها الجيولوجي محمد محى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف، مؤكدا أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تعد أحد ثمار مشروع تطوير وتحديث القطاع وتتماشى مع رؤية التحول الرقمى بالقطاع لما تمتاز به من تكنولوجيات متطورة سهلت إتاحة كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.

ومن جانبه أوضح الدكتور سمير رسلان نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف ان وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق استراتيجية تهدف الى تعظيم الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف مؤكدا استمرار كافة الأنشطة الاستكشافية بمختلف مناطق الامتياز في مصر طبقا للبرامج المخططة بالرغم من التحديات غير مسبوقة التي يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا أن مشروع البوابة الإلكترونية يعد خطوة هامة يتخذها قطاع البترول للوصول الى مستوى عالمي يدعم تنافسية مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال اتاحة البيانات الجيولوجية والترويج بأليات عملية للفرص الاستثمارية في المناطق البرية والبحرية بمصر بمعايير عالمية إضافة لطرح المزايدات العالمية ومن ثم زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.

كما أكد الجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية ان إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً يعكس مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي عالميا في هذه الصناعة والتي تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة.

كما ثمن رضوان مجهودات فريق عمل المشروع الذى يعمل وفق خارطة طريق محددة وسيناريوهات واضحة مكنته من تذليل العقبات ومواجهة كافة التحديات ومن ثم تحقيق نجاحات متواصلة تتمثل في انجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة وطرح اول مزايدة عالمية رقمية للتنقيب عن الغاز والبترول فبراير 2021 فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط فضلا عن خلق قيمة مضافة فنية من البيانات المتاحة والترويج الفعال لفرص الاستثمارية وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل فى مصر من قبل وتعزيز استثمارات الشركات القائمة.

بينما أشار الجيولوجى محمد الطوخى مدير الاستكشاف بشركة شلمبرجير أن مشروع بوابة مصر الرقمية يضم كافة أطراف الصناعة، والذي تعمل على ربط وتوفير المعلومات والبيانات الهامة في جميع الأنحاء المختلفة بالعالم مؤكداً مساهمة هذا المشروع في جذب الاستثمار من خلال الترويج رقميا لمزايدات البترول والغاز والتعرف على احواض مصر الجيولوجية وذلك بفضل الأدوات التي يوفرها التحوّل الرقمي من سرعة في إنجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مجال الاستكشاف واتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة.

وأشارت الجيوفيزيقية اناستاذيا بولى مدير قسم الرقمنه والتكامل بشركة شلمبرجير أن التعاون بين قطاع البترول وشلمبرجير منذ بدايته تعاون بنَاء، وله مردود إيجابي على الصناعة البترولية، خاصة في مجال الرقمنة والحلول المتطورة، لافتة أن إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج يعد مثال قوي لهذه الشراكة الناجحة ونتاج لمنظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها مصر في كافة الأنشطة والمجالات. كما أكدت ان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية تم تنفيذها بمعاونة شركة شلمبرجير العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة

واستعرض الجيوفيزيقي أحمد عاطف مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والانتاج بشركة شلمبرجير الركائز الأساسية للمشروع المتمثلة في تخزين والحفاظ على بيانات الاستكشاف والإنتاج المسجلة وإتاحتها للشركات من خلال الوصول السهل والأمن بالإضافة الى خلق قيمة مضافة من البيانات من خلال الراسات الجيولوجية والإقليمية والترويج للفرص الاستثمارية متمثلة في المزايدات العالمية لمناطق الاستكشاف البكر والمتقادمة وأكد ان شلمبرجير تولى اهتماما بدعم التحول الطاقى وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف الأنشطة البترولية والمساهمة في تحسين الأداء البيئي لقطاع البترول والغاز في مصر.

كما تضمنت ورشة العمل مجموعة من العروض الفنية لفريق عمل المشروع تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر بمجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والمناطق الجديدة التي يقوم قطاع البترول بطرحها في شرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وعرضا فنيا أخرعن تطبيق أنظمة التحول الرقمي وأحدث التكنولوجيات المطبقة وتطوير آليات الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف لجذب الشركات العالمية وأخيرا عرضا عن مشروعات دعم التحول الطاقى والبدء في مشروعات اصطياد الكربون وتخزينه واستخدامه.

وشهدت ورشة العمل تفاعلا بين الحضور حيث تم مناقشة كافة الرؤى والرد على كافة الاستفسارات وفى الختام تم تكريم فريق العمل المشارك بمشروع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج تقديرا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وتشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تنفيذ أهداف المشروع.