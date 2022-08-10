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بدء امتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اليوم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 ص
بدء امتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. اليوم طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب إتمام المرحلة الابتدائية امتحاناتهم فى مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف. 
 
وتنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.

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