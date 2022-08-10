انقطاع مياه الشرب 16 ساعة بعدة مناطق بدمياط للصيانة

تعددت شكوى أهالى دمياط وراس البر وكفر سعد بسبب انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة بلغت 16 ساعة متواصلة بسبب ربط خطوط مياه محطة كفر سليمان، وترجع شكوى الأهالى بسبب عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لأعمال الصيانة مما تسبب فى معاناة المنازل والمحال بسبب عدم توافر المياه ونفاد الكميات المخزنة للاستخدام.
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، قد أعلنت عن انقطاع الخدمة مساء أمس الثلاثاء ببعض المناطق وذلك لإجراء أعمال الإصلاحات والتطوير داخل بعض المحطات.
ورجعت الشركة السبب الى استمرار الأعمال في ربط الخطوط والتطوير.
انقطاع مياه الشرب 16 ساعة بعدة مناطق بدمياط للصيانةالأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:08 ص
انقطاع المياه
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تعددت شكوى أهالى دمياط وراس البر وكفر سعد بسبب انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة بلغت 16 ساعة متواصلة بسبب ربط خطوط مياه محطة كفر سليمان، وترجع شكوى الأهالى بسبب عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لأعمال الصيانة مما تسبب فى معاناة المنازل والمحال بسبب عدم توافر المياه ونفاد الكميات المخزنة للاستخدام.
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