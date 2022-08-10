اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 م
أكرم القصاص
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انقطاع مياه الشرب 16 ساعة بعدة مناطق بدمياط للصيانة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:08 ص
انقطاع مياه الشرب 16 ساعة بعدة مناطق بدمياط للصيانة انقطاع المياه
دمياط معتز الشربينى

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تعددت شكوى أهالى دمياط وراس البر وكفر سعد بسبب انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة بلغت  16 ساعة متواصلة بسبب ربط خطوط مياه محطة كفر سليمان، وترجع شكوى الأهالى بسبب عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لأعمال الصيانة مما تسبب فى معاناة المنازل والمحال بسبب عدم توافر المياه ونفاد الكميات المخزنة للاستخدام.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، قد أعلنت عن انقطاع الخدمة مساء أمس الثلاثاء ببعض المناطق وذلك لإجراء أعمال الإصلاحات والتطوير داخل بعض المحطات.

ورجعت الشركة السبب الى استمرار الأعمال في ربط الخطوط والتطوير.


دمياط

مياه الشرب

اخبار دمياط



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