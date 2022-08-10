انطلاق موسم جنى الزيتون من المزارع بشمال سيناء.. صور

شهدت شمال سيناء الإنطلاق الرسمى لموسم جنى الزيتون للموسم الجديد هذا العام، وبدأ اعداد من المزارعين جمع حبوب الزيتون من مزارعهم استعدادا لطحنها وعصرها واستخراج خام زيت الزيتون الذى تشتهر به سيناء.

وشهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدء جني محصول الزيتون، خلال زيارته إلى إحدى المزارع في منطقة السكاسكة شرق مدينة العريش.

وقال المحافظ، أن مختلف محافظات الجمهورية تحتفل بحصاد القمح، بينما في محافظة شمال سيناء نحتفل بحصاد الزيتون، لافتا الي نقل المحصول الي مصانع التخليل وعصارات الزيتون في مختلف المحافظات.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى علي أن المحافظة تشتهر بزراعات الزيتون في مختلف المناطق، وخاصة علي الشريط الساحلي، مشيرا إلى قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المزارعين.

لفت المحافظ الي عودة الاهالي الي قري الشيخ زويد، حيث بدء الاهالي في الزراعة ما يبشر بمواسم زراعية جيدة خلال السنوات القادمة.

بدوره قال نبيل محمد عيد صاحب مزرعة، أن الموسم الحالي يشهد وفرة في انتاجية أشجار الزيتون، حيث أن الفدان الواحد يتضمن من 100 الي 110 شجرة، وتبلغ المسافة بين الشجرة والثانية من 4 إلى 5 متر حسب التربة.

أضاف عرفات ابو قبال، تاجر ان الدولة ساعدت المواطنين بانشاء البنية التحتية من كهرباء وابار مما ساعد علي وفرة الإنتاج ، مشيرا إلى أن الشجرة الواحدة تعطي من 40 إلى 50 كيلو من الزيتون.

من جانبه وجه محمد السيد، احد المزارعين، الشكر للقيادة السياسية ومحافظ شمال سيناء علي الدعم الكامل للمزارعين، لافتا الي ان الموسم الحالي يشهد انتاجية تزيد ب٥ أضعاف عن الأعوام السابقة.