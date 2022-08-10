اليوم.. قضايا الدولة تتلقى العزاء فى وفاة رئيس الهيئة الأسبق

كتب محمد إبراهيم

يتلقى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر، العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار حسين عبده_خليل رئيس قضايا الدولة الأسبق، وذلك بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء.

وتوفى المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق السبت الماضى.

وكان صدر القرار الجمهورى بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة فى الجريدة الرسمية الصادرة فى عددها برقم 291 و292 لسنة.

والمستشار حسين عبده خليل ابن النوبة، هو من مواليد محافظة أسوان ونوبى الأصل ومن أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة بحسب السن.

كما عمل المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع جنوب الصعيد.

شارك فى افتتاح نادى مستشارى قضايا الدولة بمحافظة سوهاج على مساحة 2000 م على النيل مباشرة بالبر الشرقى ببندر سوهاج، والذى تم تجهيزه وإعداده فى 4 أشهر، ورئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.