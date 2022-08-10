اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة شراكتها القوية مع جنوب إفريقيا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 ص
الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة شراكتها القوية مع جنوب إفريقيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة شراكتها القوية مع جنوب إفريقيا.


جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبريتوريا ولقائه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لتعزيز العلاقات الثنائية الدائمة وتعزيز الأولويات العالمية المشتركة من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي، وذلك بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني.

وأكد بلينكن، خلال لقائه رامافوزا، أهمية دور جنوب إفريقيا في التقدم العالمي لمكافحة كورونا ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز الصحة العالمية والديمقراطية والأمن الإقليمي، باعتبارها صوتًا عالميًا رائدًا وديمقراطية دستورية قوية وعضواً في مجموعة العشرين وقائدة في المجالات العلمية والثقافية والتقنية.. موجها الشكر لرئيس جنوب إفريقيا على استضافته والوفد المرافق له في جنوب إفريقيا.


 


أمريكا

وزارة الخارجية الأمريكية

أنتونى بلينكن

جنوب إفريقيا

أمريكا وجنوب إفريقيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة