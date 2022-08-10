اليوم السابع
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النيابة تنتدب الطب الشرعى لتشريح جثة شخص ببولاق الدكرور لتحديد سبب الوفاة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:34 م
النيابة تنتدب الطب الشرعى لتشريح جثة شخص ببولاق الدكرور لتحديد سبب الوفاة الطب الشرعى - ارشيفية
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليه داخل شقته ببولاق الدكرور، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط الجناه.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة .

وكشفت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية مرتكبها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


جرائم القتل

امن الجيزة

الطب الشرعى

قسم شرطة بولاق الدكرور



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