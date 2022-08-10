النيابة تطلب الصفة التشريحية لجثة ربة منزل عثر عليها فى حالة تعفن بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة ربة متوفية وفى حالة تعفن داخل مسكنها بدائرة القسم، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما يواصل المباحث الجنائية وحرياتهم لكشف غموض ملابسات الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية تلقوا بلاغا من شخص يفيد بتغيب زوجته، تم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وبفحص بلاغات التغيب مع اخطارات المستشفيات الخاصة بالمتوفين مجهولى الهوية، تبين تطابق المواصفات علي مواصفات الجثة التي عثر عليها ، وباستدعاء أهل الفتاة وزوجها تعرفوا عليها.

كانت النيابة امرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدي الشقق وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل داخل الشقة بحالة تعفن، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بسرعة اعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.