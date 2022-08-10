"المنفى" يؤكد استمرار المجلس الرئاسي للعمل مع جميع الأطراف الليبية

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفي، الأربعاء، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "ريزدون زينينغا"، لمناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، بجهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية والبحث عن حل للأزمة السياسية الراهنة، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيين.

من جهته أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة في ليبيا، والذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين "2،1" ومؤتمر باريس، لتعزيز السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد، مشيداً في ذات الوقت بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء هذه الأزمة، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، والكشف عن الرؤية الاستراتيجية لهذا لمشروع الوطني.