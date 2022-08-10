المملكة المتحدة: خطة لقطع التيار الكهربائى لأربعة أيام يناير المقبل بسبب الطوارئ الشتوية

وقد يعني هذا أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي، وبموجب الخطط قد تؤدي درجات الحرارة الأقل من المتوسط وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج، عن حاجة بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز لمدة أربعة أيام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي عندما هددت النرويج بالحد من صادراتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا الشتاء القادم، وأعلنت الحكومة النرويجية أيضًا عن قواعد جديدة تحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية في وقت سابق أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه محطات الطاقة الكهرومائية في البلاد - التي تولد غالبية طاقتها - للتهديد بسبب الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي.