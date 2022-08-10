المملكة المتحدة تخطط لمساعدة أوكرانيا على استعادة نظام الرعاية الصحية

أ ش أ

قال نائب وزير الصحة الأوكراني أوليكسى يارمينكو، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة تخطط للانضمام إلى تنفيذ خطة استعادة نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا.



وأضاف يارمينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه "بفضل دعم الشركاء الدوليين المنهجي الذين يقدمون المساعدة الإنسانية والمالية على حد سواء، نجا نظام الرعاية الصحية المحلي من أكثر من خمسة أشهر صعبة من الحرب".



وتابع: "نبني تعاوننا الآن على إعمار قطاع الرعاية الصحية بعد الحرب وإشراك الشركاء الدوليين في ترميم مرافق الرعاية الصحية التي دمرها الروس".



يشار إلى أن بريطانيا أرسلت حوالي 60 سيارة إسعاف وعشرات الأطنان من الأدوية والمعدات الطبية المهمة للغاية إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية.



