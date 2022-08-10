اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:48 م
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المرور يضبط 103 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:37 ص
المرور يضبط 103 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (103020) مخالفة مرورية متنوعة .

ومن أبز تلك المخالفات (32253) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (637) مخالفة السير بدون تراخيص، (8) دراجات نارية مخالفة، (25) مخالفة موقف عشوائى،  (41) مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


المور

مخالفات مروريه

سرعه زائده



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