المركزى للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.9%) لشهر يوليو 2022

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2022 مقارنة بشهـر يونيو 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.1%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.3%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى

بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.5%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.6%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).