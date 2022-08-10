اليوم السابع
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المركزى للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.9%) لشهر يوليو 2022

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 08:13 ص
المركزى للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.9%) لشهر يوليو 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.
 
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)،  هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).
 
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.
 
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2022 مقارنة بشهـر يونيو 2022):
 
 
1-   سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
 
ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.1%).
 
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).
2-   سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.3%).
 
3-   سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).
 
4-   سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى
بنسبة (0.2%).
 
5-   سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%).
 
6-   سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).
 
7-   سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.5%).
 
8-   سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.6%).
 
9-   سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%).
 
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

التعبئة والاحصاء

التضخم

اسعار السلع



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