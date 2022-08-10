اليوم السابع
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المئات يشيعون جنازة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالغربية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:49 م
المئات يشيعون جنازة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالغربية الجنازة
الغربية مصطفى عادل

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شيع المئات من اهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية جنازة الشاب طارق خليفة والذى لقى مصرعه  غرقا في نهر النيل فرع رشيد بعدما سقط في المياه أثناء رحلة نيلية وجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة.

كان اللواء محمد عمار مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في نهر النيل فرع رشيد.

انتقلت قوات الانقاذ النهري وتم البحث عن جثمان شاب في النيل وعثر عليها عالقة وسط الحشائش، تم نقل الجثة للمشرحة وصرحت النيابة العامة بدفنها.

 

الجنازة (1)
الجنازة (1)

 

الجنازة (2)
الجنازة (2)

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

نهر النيل فرع رشيد

محافظة الغربية



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