الكهرباء: 40% زيادة فى استهلاكات الساحل الشمالى خلال أغسطس

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أن اجمالى قيمة إصدار فواتير شهر يوليو لمدن الساحل الشاملى بلغت 35 مليون جنيه لصغار المشتركين، كاشفاً أن قيمة إصدار فواتير شهر يوليو لكبار المشتركين لقطاع الساحل الشمالى بلغ 52 مليون جنيه.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن قيمة إصدار فواتير صغار المشتركين لقطاع مطروح بلغ خلال شهر يوليو 25 مليون جنيه ، موضحا أن قيمة إصدار كبار المشتركين بنفس القطاع بلغت 38 مليون جنيه ومن المتوقع أن تزيد معدلات اﻻستهلاك خلال شهر أغسطس بهذه المدن بنسبة تصل لـ40%.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تصل إجمالى قيمة إصدار صغار المشتركين بالمدن الساحلية لـ52 مليون جنيه، و تتجاوز الـ70 مليون جنيه لكبار المشتركين، مشيرا إلى نسب التحصيل بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مرتفعة بجميع القطاعات بنسبة تصل لـ 100%.

وقال المصدر أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة أصدر تعليمات بضرورة رفع نسب التحصيل بالمدن الساحلية والقري السياحية التى توجد بنطاق الشركة وهى مرسي مطروح و الساحل الشمالي.