الكرملين: الغرب أول المتضررين من العقوبات.. وزيلينسكى "طائش الفكر"

كتبت: نهال أبو السعود

أدان الكرملين تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي دعا فيها الدول الغربية إلى حظر دخول جميع المواطنين الروس لأراضيها، في محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على موسكو لمنعها من ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية.

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الموقف الوحيد الذي يمكن أن تتبناه روسيا تجاه تلك التصريحات لن يكون إيجابياً على الإطلاق.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، قال فولوديمير زيلينسكي إن ذلك الحظر يجب أن يشمل جميع المواطنين الروس دون استثناء بمن فيهم السياح ورجال الأعمال والطلبة وأنه يجب على الدول الغربية رفض منح أي تأشيرات دخول لأي مواطن روسي.

واضاف أن العقوبات الأهم التي يجب أن يفرضها الغرب على روسيا يجب أن تتمثل في إغلاق الحدود معها حتي تتبني موقفاً مغايراً تجاه أوكرانيا وتوقف العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وقال بيسكوف أن تلك المقترحات "تفوح منها رائحة عفنة" وما هي إلا محاولة رخيصة لعزل روسيا ومواطنيها عن دول العالم مؤكداً أن تلك المحاولة سوف تفشل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن هذه التصريحات تعكس فكرا طائشا لا يتمتع بأي نوع من الروية أو الحكمة مؤكداً أن العقوبات التي يفرضها الغرب على بلاده لم تحقق الهدف منها وأن أول المتضررين من تلك العقوبات هي الدول الغربية ذاتها.

وتابع بيسكوف أنه يجب على زيلينسكي أن يدرك أن الدول الغربية التي تسعي لمعاقبة روسيا بدأت الآن تدفع ثمناً باهظاً لهذه العقوبات، مؤكداً أن الشعوب الغربية هم الضحايا الذين يتكبدون خسائر فادحة بسبب نزوات قادة هذه الدول.

وبحسب التقرير، تسعى روسيا حالياً لإجراء استفتاءات في الأراضي الواقعة تحت سيطرة قواتها في أوكرانيا من أجل ضمها رسمياً وهو ما دفع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والعديد من كبار مسؤلي البيت الأبيض إلى التحذير من أي محاولة من جانب روسيا لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية من خلال استفتاءات وهمية سوف تقابل بالمزيد من العقوبات على موسكو.