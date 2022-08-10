القبض على 4 متهمين جدد بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بقرية أصفون بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

فى مفاجأة جديدة بقرية أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نجح رجال المباحث فى القبض على 4 متهمين جدد بممارسة أعمال السحر والشعوذة بين المواطنين، ليرتفع عدد المتهمين فى القرية إلى 6 متهمين، وجارى التحقيق مع الجدد فى الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم من الأهالى بالحصول على أموال منهم نظير إجراء أعمال سحرية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالى أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة للمرة الثانية مساء أمس الثلاثاء.

انتقلت على الفور قوات الأمن ونجحت فى ضبط "الأمير.ج.ف" ترزى وشهرته "ف.ع" 51 سنة، مقيم بشارع أبو منصور فى قرية أصفون المطاعنة، ومتزوج ولديه 4 بنات بينهم 2 متزوجين و2 صغار، وبداخل منزله عدد من الكتب والأوراق المكتوب عليها طلاسم بلغات غربية، وهاتف محمول وعدد من أدوات ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

كما قام رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، بملاحقة متهمين آخرين بإجراء تلك الممارسات الغير قانونية بعد شكاوى من الأهالى بقرية أصفون، ونجحت القوات فى ضبط 4 متهمين جدد وهم كل من "الأمير.ع.ا" مزارع، و"كامل.ل.ط" مزارع، و"سعيد.م.ا" مزارع، و"أبوالحسن.م.م" مزارع، وجميعهم مقيمين بقرية أصفون المطاعنة، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.