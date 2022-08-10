القبض على عصابة تتاجر فى المخدرات بالمنيا بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنيا وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة المنيا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز شاهدوا ( أحد العناصر الإجرامية المشهور عنه الإتجار فى المواد المخدرة مقيم بدائرة المركز) بحوزته (بندقية خرطوش) وبرفقته (3 أشخاص) وبحوزة أحدهم (بندقية آلية)، وحال إقتراب القوات منهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وقد أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - بندقية آلية – خزينة بها عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – مبلغ مالى "عملات محلية – أجنبية" - هاتف محمول ) وقد أسفر التعامل عن إصابة إثنين من المتهمين ، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.