القبض على عاطلين قتلا سائق توكتوك وألقيا بجثته فى ترعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قتلا سائق توكتوك صديقهما لسرقة التوكتوك الخاص به وألقيا بجثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة لمركز منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثة شاب مقتول وملتقى فى ترعة بقرية هيت، على الفور قرر اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، ضم التشكيل المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش، محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 2 من أصدقاء المجنى عليه لسرقة التوكتوك الخاص به تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفو بالواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.