اليوم السابع
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العثور على جثة شاب فى السلام.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:33 م
العثور على جثة شاب فى السلام.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة اسعاف - أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

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عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بأحد شوارع منطقة السلام، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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