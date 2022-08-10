العثور على جثة سيدة فى باب الشعرية

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

لقيت ممرضة فى العقد الثالث من عمرها مصرعها بعدما أنهت حياتها بحقنة هواء أثناء عملها بمستشفى باب الشعرية بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد طلاقها وحرر محضر بالواقعة.

تلقي قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من مستشفى العام يفيد بوفاة ممرضة داخل غرفة الرعاية المركزة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من عمرها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفية قررت إنهاء حياتها بسبب مرورها بازمة نفسية بعد طلاقها، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.