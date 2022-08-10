اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا جديدا للأغراض التجارية والتصوير الجوى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:57 ص
الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا جديدا للأغراض التجارية والتصوير الجوى قمر صناعى - صورة أ{شيفية
أ.ش.أ

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أطلقت الصين اليوم الأربعاء، 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين.

 

وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الاصطناعية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - في مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.

 

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها "جيلين-1 قاوفن 03دي09" و"يونياو-1 04-08"، على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش - 6" في الساعة 12:50 في المساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.

 

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

 


الصين

اقمار صناعية

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