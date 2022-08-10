الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا جديدا للأغراض التجارية والتصوير الجوى

وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الاصطناعية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - في مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها "جيلين-1 قاوفن 03دي09" و"يونياو-1 04-08"، على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش - 6" في الساعة 12:50 في المساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".