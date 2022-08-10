الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا جديدا للأغراض التجارية والتصوير الجوى

أطلقت الصين اليوم الأربعاء، 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين.
وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الاصطناعية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - في مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.
وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها "جيلين-1 قاوفن 03دي09" و"يونياو-1 04-08"، على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش - 6" في الساعة 12:50 في المساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.
يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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