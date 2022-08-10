الصحة تكشف أضرار الببرونات واللهايات على الأطفال حديثى الميلاد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن استخدام الببرونات واللهايات مع الأطفال حديثى الميلاد يؤدى إلى ترك الطفل ثدى الأم بسبب التباس الحلمة كما تجعل الطفل غير قادر على فتح فمة باتساع كاف لأخذ أكبر جزء من الهالة فى فمة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن إعطاء الطفل سوائل أو أغذية قبل البدء بالرضاعة الطبيعية يؤثر سلبا على نجاح الرضاعة الطبيعية المطلقة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30 % من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.