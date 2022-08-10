الصحة الأمريكية تسمح بطريقة حقن جديدة للقاح جدرى القردة

وقال مسؤولو الصحة - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن تصريح الاستخدام الطارئ للقاح جينيوس لجدري القردة البافاري الشمالي (BAVA.CO) سيزيد من الجرعات المتاحة خمسة أضعاف لأنه لا يستخدم سوى جزء صغير من الجرعة، لكنه يوفر نفس الحماية.

ويأتي ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ،جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة لتعزيز الاستجابة ضد تفشي المرض، وتمت الموافقة على لقاح جينيوس في عام 2019 للوقاية من الجدري وجدري القردة لدى البالغين المعرضين لخطر كبير والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، وبموجب الموافقة كان من المقرر إعطاؤه تحت الجلد كجرعتين.

وقالت الوكالة إنه ستظل هناك حاجة إلى جرعتين من اللقاح الذي يعطى بفارق أربعة أسابيع باستخدام الطريقة بالحقن داخل الأدمة، كما تسمح موافقة إدارة الأغذية والعقاقير للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، بتلقي اللقاح عن طريق الحقن تحت الجلد إذا تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بعدوى جدري القردة، وحتى الآن أبلغت 80 دولة لا يتوطن فيها الفيروس عن إجمالي 26500 حالة إصابة بجدري القردة.