اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة: إجمالي خدمات الأسنان فى جميع وحدات الوزارة 5 ملايين

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:15 ص
الصحة: إجمالي خدمات الأسنان فى جميع وحدات الوزارة 5 ملايين وزارة الصحة
رامى محيى الدين

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قال الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة في ضوء توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية للاهتمام بصحة الإنسان كان لابد أن يكون لنا دورا في المبادرات الرئاسية.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: إحنا عملنا الإعلان المبدأى لمبادرة صحة الفم وأهم حاجة عندنا الوقاية والتوعية والتثقيف سواء للأطباء أو المواطنين، وإجمالي خدمات الأسنان في جميع وحدات وزارة الصحة 5 ملايين وبدانا ننشىء في بعض الوحدات مراكز لتقويم الأسنان لان تكلفتها عالية جدا، ولكن نقدمها بأسعار رمزية جدا أقل من الخارج مع الحفاظ على جودة الخدمة وهى أسعار أقل من النصف.
 
وتابع: تنظيف اللثة يتم بالمجان والكشف المبكر يتم بالمجان، وأى مبادرة لا نحب أن نعلن عنها إلا بعد أن نعرف كيف ستسير الأمور، ومعنا فريق لتدريب أطباء الأسنان في المحافظات علشان يقدمو الخدمة بشكل أفضل للمواطنين.

الصحة

الخدمات الصحية

صحة الفم والأسنان



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