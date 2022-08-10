اليوم السابع
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الشرطة الفرنسية تقتل شخصا مسلحا بسكين فى مطار شارل ديجول

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:52 ص
الشرطة الفرنسية تقتل شخصا مسلحا بسكين فى مطار شارل ديجول الشرطة الفرنسية - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت تقارير إعلامية أن شرطيا فرنسيا قتل شخصا مسلحًا بسكين في مطار شارل ديجول، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

مطار شار ديجول

باريس



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