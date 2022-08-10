الرئيسية أخبار عالمية الشرطة الفرنسية تقتل شخصا مسلحا بسكين فى مطار شارل ديجول الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:52 ص الشرطة الفرنسية - ارشيفية كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت تقارير إعلامية أن شرطيا فرنسيا قتل شخصا مسلحًا بسكين في مطار شارل ديجول، دون التطرق لتفاصيل أخرى. فرنسا الشرطة الفرنسية مطار شار ديجول باريس الموضوعات المتعلقة فرنسا تشيد بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة وتدعو لـ"احترام كامل للاتفاق" الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:30 م فرنسا: إجلاء ثلاثة آلاف شخص من منازلهم بسبب حريق الغابات فى إقليم أفيرون الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:36 ص منتخب ناشئى الاسكواش يصل فرنسا للمشاركة فى بطولة العالم الأحد، 07 أغسطس 2022 07:43 م فرنسا تشكل فريقًا لحل أزمة الجفاف بعد معاناة 100 بلدة من نقص مياه الشرب الأحد، 07 أغسطس 2022 04:30 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة