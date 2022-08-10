السجن المؤبد لعامل وقهوجى لتحويلهما شقة إلى مصنع إنتاج مخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد لكل من " ع.م.ع" و " ا.ن.م" وتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة وأدوات التصنيع المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامها في إنتاج وتصنيع وحيازة مواد المخدرة.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6427 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين بالاتجار وتصنيع وحيازة مواد مخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " ع.م.ع" عامل كاوتش و " ا.ن.م" قهوجي بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين أحدي الشقق السكنية مكانا لتصنيع تلك المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم و نفاذا لقرار النيابة تم ضبطهما داخل الشقة السكنية وتم ضبط المتهم الأول جالسا على الأرض أمامه معدات لتصنيع لمخدر الحشيش وأمامه عدد 125 طربة حشيش والمتهم الثاني عدد 3 قطع حشيش مختلفة الأشكال والأحجام وبتفتيش المسكن عثر على عجينة معدة لتصنيع مخدر الحشيش ومكبس حديدي يدوي واسطنبة حديد وخلاط كهربائي وجوالين حنه ولبان دكر وزيت زيتون وعدد 155 قرص وميزان إلكتروني وبكرات سلوفان وسلاح أبيض سكين وحال ضبطهما حاولوا استعمال القوة والعنف للهروب اللي أنهما لم يتمكنوا وتم ضبطهما.



وبمواجهتهم بالمضبوطات أقر بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأدوات بقصد تجهيز وتصنيع المواد المخدرة لترويجها والسلاح الأبيض بقصد تجزئة المواد المخدرة والهاتفي للتواصل مع عملائهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.