اليوم السابع
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"السبوتة" فاكهة الصيف النادرة.. أشجارها تزرع داخل بيوت العريش.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:00 ص
"السبوتة" فاكهة الصيف النادرة.. أشجارها تزرع داخل بيوت العريش.. صور إحدى الاشجار داخل منزل بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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نجح أهالى مدينة العريش بشمال سيناء فى زراعة أشجار فاكهة "السبوتة" وهى نوع نادر من الفاكهة الصيفية فى مصر يأتى أوان نضج وقطف ثماره فى مثل هذا الوقت من كل عام .

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، اهتمام أهالى مدينة العريش بزراعة هذا النوع من الفاكهة داخل البيوت، والحرص على تبادل إهداء ثمارها عند نضجها بين بعضهم البعض.

وأكد عدد من الأهالى أن هذه الشجرة تعتبر فى كثير من البيوت بركة المنزل لأنها شجرة تنمو بشكل كثيف ودائمة الخضرة طوال العام وتعيش على القليل من الماء وتنتج ثمارها صيفا بطعمه المميز، فضلا عن ثقافة سائدة بين الأهالى أنه ثمار صحى يقى من كثير من الأمراض ويساعد على تقوية الجسم وهى غنية بالفيتامينات .

ويؤكد الأهالي أن هذه الشجرة رغم انتاجها الغزير إلا انه غير شائع زراعتها فى المزارع ، وسبب تفضيل زراعتها داخل أفنية البيوت لاستخدامها كنوع من أشجار الظل والزينة مع الاستفادة من ثمارها، ويقوم أصحاب المشاتل بتوفير شتلات منها .

احدى الاشجار داخل منزل بالعريش
احدى الاشجار داخل منزل بالعريش

 

اشجار تكبر
اشجار تكبر

 

انتاجها مميز
انتاجها مميز

 

تزرع فى البيوت بشمال سيناء
تزرع فى البيوت بشمال سيناء

 

ثمار السبوته
ثمار السبوته

 

ثمرها المميز
ثمرها المميز

 

سجرة ظل
سجرة ظل

 

شجرة السبوته_1
شجرة السبوته_1

 

شجرة مثمرة
شجرة مثمرة

السبوته

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