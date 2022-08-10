الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، كلا من العميد محمد شمس للتعزية في وفاة سناء محمد أمين عبدالله القاضي، والعميد طارق صلاح للتعزية فى وفاة الدكتورة سميرة إبراهيم مصطفي الشرقاوي، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته .