اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:31 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، كلا من العميد محمد شمس للتعزية في وفاة سناء محمد أمين عبدالله القاضي، والعميد طارق صلاح للتعزية فى وفاة الدكتورة سميرة إبراهيم مصطفي الشرقاوي، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته .

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

سناء محمد أمين عبدالله القاضي

سميرة إبراهيم مصطفي الشرقاوي

الرئيس السيسى



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