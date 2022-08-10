الداخلية تضبط 35 ألف كتاب دراسى للتربية والتعليم دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث المصنفات في ضبط مالك مكتبة لحيازته عددا من الكتب الدراسية بدون تفويض، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية بدون تفويض.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد (35950) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى، خاصة بوزارة التربية والتعليم، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المكتبة، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.