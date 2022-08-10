"الخارجية الفلسطينية" تدين تصريحات قادة الاحتلال بشأن قتل المدنيين

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، إلى جريمة إعدام الشهيد الفتى مؤمن جابر (16 عاماً) في الخليل، واعتبرتها امتداداً لجرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق النار على الفلسطيني بهدف القتل دون أن يشكل أي خطر على حياتهم، ما حولهم إلى آلات متحركة للقتل.

وأكدت أن مسلسل جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي عابر للحكومات الإسرائيلية ولجميع المراحل السياسية ويهدف بالأساس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهويد المساحة الأكبر منها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان وحل مشاكل دولة الاحتلال المختلفة على حساب الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله، في تذكير إسرائيلي رسمي لجميع الأطراف بأن برامج حكومات دولة الاحتلال المتعاقبة لا يوجد فيها بند يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين أو حل الصراع بالطرق السياسية.