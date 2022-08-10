اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ "جافيلين" للبرازيل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:30 ص
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ "جافيلين" للبرازيل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 74 مليون دولار لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات للبرازيل.

وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن السلطات البرازيلية طلبت ما يصل إلى 222 صاروخا من نوع "جافيلين" و33 منصة للقيادة والإطلاق.

وأضاف البيان أن "الصفقة المحتملة ستساعد تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأهداف الأنمية الأمريكية من خلال تعزيز القدرات القتالية لشريك مهم في المنطقة".

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس بموافقتها على الصفقة، وسيتعين على المشرعين دراسة العقد المحتمل في غضون 30 يوما.

 

 

 


امريكا

الخارجية الامريكية

البرازيل

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة