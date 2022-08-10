الجيش المالى: ارتفاع حصيلة القتلى فى هجوم تيسيت إلى 42 جنديا

أحمد عرفة

أعلن الجيش المالي، عن ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم تيسيت في مالي إلى 42 جنديا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الجيش المالى مقتل 17 جنديا على الأقل و4 مدنيين فى هجوم بمنطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

قال الجيش فى وقت متأخر من الاثنين إن نحو 22 جنديا أصيبوا فى حين اعتبر 9 جنود آخرين فى عداد المفقودين، مرجحا ارتفاع عدد القتلى.

وكان الجيش قد ألقى باللوم فى الهجوم على "إرهابيين" فى إعلان سابق فى وقت متأخر الأحد، مشيرا إلى إن قواته كانت تصد هجوما لتنظيم داعش الإرهابى فى الصحراء الكبرى.

وقال الجيش إنه قتل 7 ممن يرجح أنهم تنظيم داعش فى الصحراء الكبرى (ISGS) التابع لتنظيم "داعش" وهم جزء من عناصر شنت الهجوم.