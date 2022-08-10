الجيزة تسلم 82 أسرة من متضررى سيول الديسمى بالصف شققا مفروشة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن و هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اليوم فعاليات القرعة العلنية لتوزيع وحدات المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الخاصة بالأسر المتضررة من سيول قرية الديسمى بمركز ومدينة الصف، وذلك بمدرسة الكمال للتعليم الأساسى وسط الأهالى من سكان القرية.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية لتوفير وحدات سكنيه حضارية بديلة لقاطني المناطق غير الآمنة وانطلاقا من خطة الدولة لضمان حياة مستقرة ومستوى معيشى أفضل للمواطنين.

وأشار نواب المحافظ، إلى أن القرعة شملت 82 وحدة سكنية سيتم تسليمها للأسر المستحقة كمرحلة أولى بالعزبة الشرقية بقرية الديسمى التابعة لمركز ومدينة الصف مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

كما أكدا انه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فانه سيتم إجراء قرعة المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة لاستكمال تسكين المواطنين المستحقين وتوفير سكن آمن لهم.