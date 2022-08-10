اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تؤكد عزمها إنجاح القمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية محورها الأساسي

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:18 م
الجزائر تؤكد عزمها إنجاح القمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية محورها الأساسي رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن
أ.ش.أ

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أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن موقف بلاده الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على عزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إنجاح القمة العربية المقبلة، في مطلع نوفمبر القادم بالجزائر، والتي ستكون القضية الفلسطينية محورها الرئيسي.

جاء ذلك خلال المباحثات، التي أجراها عبد الرحمن مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، الأربعاء، على هامش مشاركتهما، أمس، في حفل افتتاح النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حتى 18 أغسطس الجاري.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن الطرفين جددا، خلال المحادثات، تمسكهما بالعلاقات الأخوية العميقة، والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ورغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي . 

كما بلغ رئيس الحكومة الجزائرية نظيره الفلسطيني تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأخيه الرئيس محمود عباس وإلى كافة الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب البيان، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق امتنان فلسطين شعبا وقيادة وحكومة على دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 


الجزائر

فلسطين

عبد المجيد تبون

القمة العربية

القضية الفلسطينية



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