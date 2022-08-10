التنمية المحلية: تعميم برنامج "تنمية الصعيد" خلال 3 سنوات

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على محافظات الصعيد خلال 3 سنوات والتى تتضمن 7 مجالات رئيسية هى التخطيط المحلى المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة فى تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات .

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى حرصه المستمر على متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاقتصادية التى يجرى تنفيذها بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، فى إطار برنامج الصعيد وكذا التقدم على مستوى تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعميم الإصلاحات الهيكلية فى نظم وممارسات الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا على جميع محافظات الصعيد .

جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول نتائج ومخرجات الزيارة الميدانية والدعم الفنى التى قام بها وفد البرنامج بقيادة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية إلى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2022.

وأوضح شعراوى أن زيارة وفد المكتب التنسيقى للبرنامج شهدت مناقشة إجراءات تعميم الممارسات مع قيادات محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج، والتى تتضمن الإطار التخطيطى والتمويلى والتنظيمى وتعبئة جهود الدعم الفنى للمحافظات وتوفير خبرات فنية عالية المستوى من وزارة التنمية المحلية ومن جهات استشارية متخصصة، لدعم محافظات الصعيد فى تطبيق وتبنى هذه الممارسات الجيدة خلال الفترة 2022-2025.

وأكد شعراوى سعى الوزارة الدائم لدعم متطلبات الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات الجارية والمستهدفة خلال العام المالى 2022/2023، وبما يضمن نهوها قبل 30 يونيو 2023، لافتاً إلى أن الزيارة تناولت استعراض الجهود المبذولة من كل محافظة للإسراع فى تنفيذ مراحل البرنامج والمشروعات المقررة، وعرض ومناقشة خطة العمل فى المرحلة القادمة لدعم تعميم واستدامة كافة الإصلاحات الهيكلية والتخطيطية والمؤسسية التى تم تطبيقها خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج يسير بشكل مرضى لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلاً عن البدء فى تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج فى إحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، واعتباره نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد آخرها بعثة البنك الدولى فى مارس الماضى التى أشادت بجهود واهتمام الوزارات وجهات وهيئات التنفيذ بتعميم الخبرات والنماذج التى تم تطبيقها بالبرنامج.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى سعى البرنامج لتحقيق تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا و اجتماعيا لدفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن أولويات العمل الفترة القادمة سوف ترتكز على الأنشطة والإجراءات المحفزة والداعمة للتنمية المستدامة وعلى رأسها تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، حوكمة إدارة الموارد المالية المحلية، تعزيز استدامة الممارسات الجيدة للإدارة المحلية من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وضع خطط استراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بالصعيد منبثقة عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومساعدة المحافظات على توطين الاستراتيجية الوطنية للمناخ مصر 2050.