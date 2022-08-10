اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: موقع استقبال تظلمات الثانوية العامة يعمل بكفاءة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:23 م
التعليم: موقع استقبال تظلمات الثانوية العامة يعمل بكفاءة موقع تظلمات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موقع استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة يعمل بكفاءة، موضحة أنه تم استقبال أعداد كثيرة من طلبات التظلم على النتيجة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.
 
 
https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
 
 
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
 
 
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
 
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
 
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.
 
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
 
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
 
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
 
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
 
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.
 
 

التربية والتعليم

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار التعليم

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

تظلمات الثانوية العامة 2022

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

موقع تظلمات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة