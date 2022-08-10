التعليم: التظلم على نتيجة الثانوية العامة متاح لجميع الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، متاح لجميع الطلاب سواء الأوائل أو من رسبوا فى مادتين فأقل وأيضا من رسب فى أكثر من 3 مواد وسيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، موضحة أن التظلم حق قانونى للجميع.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى هنا
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.
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