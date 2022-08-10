اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالصف

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:00 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالصف سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بمنطقة الصف.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة ، وكلفت إدارة المرور بالجيزة بإعداد تقرير فنى عن الحادث وبيان ملابسات الحادث.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قي منطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين اصطدام سيارة نقل بتوك توك، مما أسفر عن مصرع طفل، وإصابة آخر، وسيدتين وسائق التوك توك. 
 
تم ضبط سائق السيارة النقل، ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة

أمن الجيزة

حادث سير

مرور الجيزة



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